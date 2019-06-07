أعلنت شرطة دبي، أن 17 شخصا قتلوا عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بلوحة إرشادية على إحدى الطرق، موضحة أن الحافلة التابعة لشركة عمانية كانت تقل 31 راكبا من جنسيات مختلفة، وأن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وأضافت شرطة دبي، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته.
ووصف القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، "الحادث بالمفجع المأساوي الذي أدى لوفاة أناس أبرياء"، داعيا السائقين للانتباه أثناء القيادة، مضيفا: "أحيانا يؤدي خطأ بسيط أو إهمال أثناء قيادة المركبة الى عواقب وخيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 17 شخصا في حادث اصطدام في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.