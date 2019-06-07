مقتل 17 شخصا في حادث اصطدام في دبي

أعلنت شرطة دبي، أن 17 شخصا قتلوا عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بلوحة إرشادية على إحدى الطرق، موضحة أن الحافلة التابعة لشركة عمانية كانت تقل 31 راكبا من جنسيات مختلفة، وأن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأضافت شرطة دبي، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته.

ووصف القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، "الحادث بالمفجع المأساوي الذي أدى لوفاة أناس أبرياء"، داعيا السائقين للانتباه أثناء القيادة، مضيفا: "أحيانا يؤدي خطأ بسيط أو إهمال أثناء قيادة المركبة الى عواقب وخيمة".