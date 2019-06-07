خارجية المكسيك تعلن ارسال الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية

أعلن وزير الخارجية ​المكسيك​ي مارسيلو إيبرارد، "إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع ​غواتيمالا​ في إطار مسعى مكسيكي، لاحتواء تدفق هجرة أبناء ​أميركا​ الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وأضاف أن "محادثات المكسيك مع ​الولايات المتحدة​ بخصوص الهجرة ستستمر اليوم".

من جهتها، لفتت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، سارة ساندرز إلى ان ترامب متمسك بموقفه بأنه يجب على المكسيك أن تتخذ خطوات جديدة مهمة لوقف تدفق ​المهاجرين​ من أميركا الوسطى، بحلول يوم الاثنين، أو مواجهة ​رسوم جمركية​ على صادراتها إلى الولايات المتحدة.