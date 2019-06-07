خارجية المكسيك تعلن ارسال الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، "إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي، لاحتواء تدفق هجرة أبناء أميركا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وأضاف أن "محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر اليوم".
من جهتها، لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز إلى ان ترامب متمسك بموقفه بأنه يجب على المكسيك أن تتخذ خطوات جديدة مهمة لوقف تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى، بحلول يوم الاثنين، أو مواجهة رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
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