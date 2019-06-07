رئيس الجزائر يؤكد استمراره في منصبه حتى تنظيم انتخابات رئاسية لاحقة

أعلن رئيس الدولة ​الجزائر​ي عبد القادر بن صالح، أنه سيستمر في منصبه حتى تنظيم انتخابات رئاسية مقبلة، لم يحدد لها تاريخا بعد، عقب إلغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من تموز المقبل.

ولفت بن صالح في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إلى ان "​الدستور​ يقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب ​رئيس الجمهورية​، فإنه يتعين عليه تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد المطلوبين، من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".

واعتبر بن صالح، أن "هذه الوضعية تلزمه على الاستمرار في تحمل مسؤولية كرئيس للدولة لحين انتخاب رئيس الجمهورية. وإنني لعلى يقين مستقر بعظم هذه المسؤولية"، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري أقر أيضا بأنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة من جديد واستكمال المسار الانتخابي إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".