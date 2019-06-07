شدّد أحد السياسيين المتابعين، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، في مسألة الموازنة والتزام لبنان بمعايير الإصلاح الّتي حدّدها "مؤتمر سيدر"، على أنّ "هناك احتيالًا ومخادعةً للمجتمع الدولي. إلّا أنّها مكشوفة".
ولفت إلى أنّ "الإتصالات الّتي جرت وتُجرى بين المسؤولين اللبنانيين ورعاة "سيدر" لا تسير وفق ما يشتهي الجانب اللبناني. وهناك كلام صريح يقوله الفرنسيون وسواهم عن سوء إدارة واضحة لهذا الملف في لبنان، من دون أيّ مبرّر منطقي".
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي للجمهورية: هناك كلام فرنسي صريح عن سوء إدارة واضحة لملف الموازنة بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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