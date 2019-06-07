الأخبار: حزب الله نصح باسيل بضرورة التهدئة مع الحريري

أفادت صحيفة "الأخبار" بأن "​حزب الله​ نصح رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ بضرورة التهدئة مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، علماً بأن وزير الخارجية كان قد قرر زيارة ​دار الفتوى​ يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيزور رئيس الحكومة سعد الحريري ​قصر بعبدا​، فور عودته من إجازته، للقاء الشريك المباشر في ​التسوية الرئاسية​".

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