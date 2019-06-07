الجمهورية: عون سيتحدث بمؤتمر الطاقة الإغترابية عن الموازنة وترسيم الحدود والنازحين

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ سيخصّص جزءًا كلمته خلال رعايته افتتاح مؤتمر "الطاقة الإغترابية ال​لبنان​ية" السادس، للحديث مع المغتربين وإجراء مقاربة لهمومهم، ويدعوهم إلى البقاء على تواصل مع الجذور ولبنان".

وبيّنت أنّ "من ثمّ، سيتحدّث الرئيس عون عن الجديد في القضايا الداخلية وتطوّرات الأوضاع على أكثر من مستوى سياسي واقتصادي، فيتناول الجهود المبذولة لإقرار موازنة تعطي الأهميّة لتحسين الوضع الإقتصادي. وسيتحدّث أيضًا عن التطوّرات الإقليميّة والمخاطر الّتي تهدّد لبنان".

وأوضحت أنّ "الرئيس عون سيشدّد على الثوابت الّتي حكمت المواقف اللبنانية من ​ترسيم الحدود​ مع ​إسرائيل​ برًّا وبحرًا والقضايا العربية والوضع في ​سوريا​، والمساعي المبذولة لإعادة و​النازحين السوريين​، ملمِّحًا إلى النتائج الّتي ترتّبت عن وجودهم في لبنان على الأوضاع الإقتصادية، وسيدعو ​المجتمع الدولي​ تكرارًا إلى مساعدة لبنان لإعادتهم سريعًا إلى بلادهم".