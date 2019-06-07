مصادر وزارية للجمهورية: التعيينات ستكون على نار حامية خلال الفترة المقبلة

أكّدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "التعيينات ستكون على نار حامية خلال الفترة المقبلة، ولاسيما منها إكمال تعيينات حاكمية "مصرف لبنان"، حيث أنّ مقاعد نواب الحاكم الأربعة شاغرة منذ نحو شهر، وأيضًا تعيينات المجلس الدستوري والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع".
وأوضحت بموضوع تعيينات الهيئة الناظمة للكهرباء، أنّ "هذا الأمر كان ينبغي أن يحصل منذ فترة طويلة، والآن ربّما يكون حافز التعيين أقوى، بعدما أبطل المجلس الدستوري جزءًا من القانون المتعلّق بخطة الكهرباء".
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