لفتت مصادر وزارية، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "أمام ​الحكومة​ مهمّة رئيسيّة في الأيام المقبلة، هي إعادة ترميم نفسها، بعد التشقّقات الّتي حصلت فيها، بفعل الإشتباكات السياسيّة بين مكوّناتها، وخصوصًا بين جانبي التسوية السياسيّة والرئاسية "​التيار الوطني الحر​" و"​تيار المستقبل​"، وبين "التيار" و"​حزب القوات اللبنانية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: أمام الحكومة مهمة إعادة ترميم نفسها بعد التشققات التي حصلت فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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