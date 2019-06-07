جريحان بتصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام عرمتى - كفرحونة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أنه عند الساعة 03:45 فجر اليوم، حصل ​حادث تصادم​ بين مركبة ودراجة نارية على طريق عام ​عرمتى​ - كفرحونة جزين نتج منه جريحان.

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