ليبيا.. تدمير ثاني طائرة تركية في مطار معيتيقة

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، فجر الجمعة، إن قوات سلاح الجو استهدفت ودمرت عند منتصف الليل طيارة تركية مسيرة بالقسم العسكري بمطار معيتيقة وهي الثانية خلال يومين.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أنسلاح الجو الليبي أغار على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة ودمرت الطائرة التركية بالقرب من الدُشم العسكرية.
وتعد هذه الواقعة هي الثانية، خلال أقل من 24 ساعة داخل
وأعلن الجيش الليبي تدمير الطائرة تركية بعد إغارتها على قوات تابعة له، ومحاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة العسكري الذي انطلقت منه.
من جانبها، أكدت غرفة الملاحة بمطار معيتيقة الدولي أن القصف الجوي بعيد عن مهبط الطائرات المدنية، وأن عملية التشغيل تسير بشكل طبيعي.
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