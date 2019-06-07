عاجل-واشنطن تقرر وقف تدريب طيارين أتراك على F-35

فيما اعتبرت أميركا أن قيام تركيا بشراء أنظمة صواريخ روسية من فئة S-400، يشكل تهديدا غير مقبول للولايات المتحدة، قررت واشنطن، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، وقف قبول طيارين أتراك إضافيين للتدريب على مقاتلات إف-35
وشدد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، على أن شراء تركيا لأنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية، يشكل تهديدا غير مقبول للولايات المتحدة.
وقال القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون أوروبا والناتو، أندرو وينترنيتز، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية والأمن نظمته مجلة "فورين بوليسي"، اليوم الخميس إن "شراء تركيا لهذه المنظومة يشكل تهديدا غير مقبول للولايات المتحدة، مبينا في الآن ذاته أن المباحثات مع تركيا حول هذه المسألة لا تزال مستمرة.
وتعارض واشنطن شراء تركيا أنظمة "إس 400" الروسية، وهددتها بإلغاء توريد طائرات "إف 35" الأميركية في حال اكتمال صفقتها مع روسيا.
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