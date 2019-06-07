في مبادرة غير مسبوقة، أضحى بوسع من يزور العاصمة الهولندية أمستردام من الرجال أو النساء، الزواج من السكان المحليين، لكن هذا الارتباط لا يدوم طويلا.

وحسبما ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن هيئة السياحة في العاصمة الهولندية فتحت الباب أمام السياح لـ”زواج رمزي” من السكان المحليين، حتى يتجولوا معا في أرجاء المدينة، ويكتشفوا أماكن لا يرتادها الناس كثيرا في العادة. ويجري الزواج في طقوس تستمر نحو نصف ساعة، ويجري فيه تبادل الخاتم، لكنه غير قانوني ويكتسي طابعا رمزيا فقط، ولا يشمل إقامة أي علاقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمستردام تعلن عن “زواج السياحة”.. والعرس الأول خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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