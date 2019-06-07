القوات المصرية تتصدى لهجوم إرهابي على أحد أكمنة شمال سيناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون المصري، فجر الجمعة، عن تصدي القوات الأمنية لمحاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد الأكمنة في شمال سيناء.

المحاولة الإرهابية التي تصدت لها القوات الأمنية، جاءت بعد أيام من استهداف كمين (بطل 14)، صباح الأربعاء الماضي، التابع لقوات الشرطة بمدينة العريش شمالي سيناء، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن المصرية.

كما أعلنت الشرطة المصرية، الأربعاء الماضي، مقتل 14 إرهابيا في عملية أمنية بشمال سيناء، استهدفت ملاحقة العناصر الإرهابية المنفذة لهجوم كمين العريش.

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء، ضد تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي.