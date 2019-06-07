المكسيك تعزز قواتها بالحدود الجنوبية لاحتواء تدفق المهاجرين

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، الجمعة، إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع جواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال إيبرارد للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن "أوضحنا أن هناك 6 آلاف فرد وسيتم إرسالهم إلى هناك".

وأضاف أن محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر على مدار اليوم، وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءا من الأسبوع المقبل، ما لم تفعل البلاد المزيد لوقف تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة.