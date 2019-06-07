واشنطن تقرر وقف تدريب طياري تركيا على مقاتلات F-35

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون أمريكيون، الجمعة، عن قرار واشنطن وقف تدريب أي طيارين أتراك على الطائرات المقاتلة F-35.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وأنقرة منذ أشهر حول طلب تركيا شراء منظومة الدفاع الروسية الصاروخية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35"، الأمريكية التي تخطط تركيا أيضا لشرائها.

وأعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مطلع الشهر الماضي، عن قلقه من خطط تركيا نشر منظومة صواريخ إس -400 الروسية.

Advertisements

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت في نهاية مارس الماضي تشريعا يحظر نقل تكنولوجيا إف 35 إلى تركيا حتى تتأكد الولايات المتحدة من أن أنقرة ستتراجع عن تسلُّم نظام الدفاع الجوي الروسي.





وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تعليق إرسال شحنات من القطع المستخدمة في صناعة مقاتلات F35 إلى تركيا، على خلفية اعتزامها شراء نظام الصواريخ الروسية S-400.