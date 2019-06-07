التحالف يدك مواقع مليشيا الحوثي في 3 محافظات يمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الجمعة 2019/6/7 04:34 صباحا بتوقيت أبوظبي مقاتلات التحالف العربي- أرشيفية

شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت مبكر من فجر الجمعة، سلسلة غارات استهدفت تجمعات ومعسكرات لمليشيا الحوثي الانقلابية في 3 محافظات يمنية.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر " جبل النهدين"، جنوب صنعاء وسمع دوي انفجارات عنيفة. كما استهدفت مقاتلات التحالف معسكر "الحفا" التابع للمليشيا المدعومة من إيران في منطقة "نقم" شرق صنعاء. Advertisements وفي محافظة حجة، شمال غرب البلاد، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تعزيزات حوثية في مديرية "حرض" المتاخمة للحدود الجنوبية السعودية. وفي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت تجمعات حوثية شمال مديرية قعطبة. والأيام الماضية، أعلنت قوات التحالف العربي تغيير وتيرة العمليات العسكرية من أجل ردع إرهاب مليشيا الحوثي، وتحجيم القوة الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تستهدف الداخل اليمني ودول الجوار.

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