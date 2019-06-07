فيديو وصور| حريق هائل يلتهم مصنع بلاستيك بطلخا.. والدفع بـ22 سيارة إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

اندلع حريق هائل بمصنع للبلاستيك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع بين الأهالي اعتقادًا بنشوب الحريق خلال شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا" المجاور للحريق.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بنشوب حريق هائل بمصنع بلاستيك بالقريه وتصاعد السنة اللهب.

وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث طلخا، وقوات الحماية المدنية والعشرات من سيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ وسط محاولات للسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمبانى والمصانع المجاروة، حيث أن المنطقة مكدسة بمصانع البلاستيك، بالإضافه إلى قربها من شركة الدلتا للصناعات الكيماوية.

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وقال مصدر أمني رفض ذكر اسمه، إن الحماية المدنية دفعت بـ22سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق فضلاً عن تدخل فرق الإنقاذ والسلامة المهنية بشركة الدلتا لاخماد النيران.

وأضاف المصدر: "جميع المحاولات التي تبذل من أجل إنقاذ المنطقة من كارثة خاصة أن الحريق ملاصق لسور شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا)، وجري مخاطبة إدارة الشركة لوقف خط الغاز الممتد من حقول أبو ماضي إلى المصنع".

وأوضح المصدر، أن قوات الحماية المدنية لجأت إلى استخدام الرغاوي السائلة نظرًا لكثرة المواد البلاستيكية المشتعلة ومحاولة السيطرة علي النيران.