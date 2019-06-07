توافد آلاف المواطنين على رأس البر للاحتفال بعطلة العيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
استمر آلاف المواطنين في التوافد على مدينة رأس البر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، للاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك، والحدائق والمناظر الطبيعية تزامنا مع رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة للإقليم.
وشهدت المدينة تكثيف الخدمات الأمنية، بينما كثفت الوحدة المحلية حملات الرقابة على الشواطىء للتأكد من الالتزام بالنظافة وجرى الدفع بـ 100 رجل إنقاذ لتأمين وسلامة الرواد.
واستقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط الوافدين على بوابات رأس البر وجرى توزيع المطويات عليهم، والتى تتضمن أهم المعالم الأثرية والسياحية بدمياط، بالإضافة إلى أهم الأنشطة والصناعات التى تشتهر بها المحافظة وكذا أرقام الطوارئ، وذلك على مدار أيام العيد المبارك.
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