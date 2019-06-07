كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيت الأبيض": متمسكون بمهلة الاثنين لسريان الرسوم الجمركية على المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز اليوم الخميس إن البيت الأبيض متمسك بموقفه بأنه يجب على المكسيك أن تتخذ خطوات جديدة مهمة لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى بحلول يوم الاثنين أو مواجهة رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة فى بيان "فى هذا الوقت مازلنا نتحرك قدما نحو الرسوم الجمركية".

وكانت ساندرز تعقب على تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل سريان الرسوم الجمركية بينما يجرى البلدان محادثات للتوصل إلى اتفاق.