تاونات.. منع 29 معصرة للزيتون من ممارسة نشاطها خلال الأربع سنوات الأخيرة

أفاد قسم التعمير بعمالة إقليم تاونات بأن 29 معصرة للزيتون منعت من ممارسة نشاطها بالإقليم خلال الأربع سنوات الأخيرة، فيما عرف الموسم الماضي فقط منع 10 معاصر من الاشتغال.

وجاء في عرض قدم في لقاء تواصلي عقد، مؤخرا، بمقر الإقليم خصص لبحث الإجراءات والتدابير الاستباقية المتخذة للحد من الآثار السلبية لمادة المرج على المجال البيئي بالإقليم، أن عدد قرارات منع الاشتغال الصادرة عن اللجنة التقنية الإقليمية لمراقبة معاصر الزيتون بلغ 11 قرارا برسم 2017- 2018.

و تابع العرض أن اللجنة المذكورة نفذت، في السنتين الماضيتين، 54 زيارة ميدانية همت مختلف جماعات الإقليم الذي يتوفر على 82 وحدة نصف عصرية وعصرية منها 26 معصرة تم الترخيص لها قبل صدور القوانين البيئية.

ووفق بلاغ لعمالة الإقليم، فإن هذا اللقاء التواصلي عقد في سياق التحضير لموسم استخلاص زيت الزيتون لموسم 2019 – 2020، شدد فيه السيد صالح داحا عامل إقليم تاونات على ضرورة احترام القوانين في المجال من طرف أرباب المعاصر والالتزام بالامتثال لقرارات اللجنة الإقليمية للمراقبة، وذلك من أجل حماية المجال البيئي بالإقليم والإقلاع بالمنظومة البيئية المحلية والحفاظ على الموارد المائية السطحية التي يزخر بها الإقليم في سياق تكريس التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تبني ميثاق البيئة قوامه اعتماد استراتيجية مضبوطة المعالم ودقيقة الأهداف.

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واستعرض السيد داحا الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة التأثير السلبي لمادة المرج على المجال البيئي بالإقليم والمتمثلة في قيام لجنة إقليمية للمراقبة خلال كل موسم بزيارات ميدانية استباقية وفق برنامج يشمل مختلف وحدات استخلاص زيت الزيتون بالإقليم، حيث “يتبين لها كل سنة تسجيل مجموعة من الاختلالات من طرف بعض أرباب المعاصر”.

ونبه، في هذا الصدد، أن الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين، مؤكدا أنه سيتم اعتماد منهجية جديدة في دراسة ملفات طلبات الترخيص من طرف لجنة مختصة بحضور جميع المتدخلين، لتبيان الشروط الضرورية لتفادي المخالفات البيئية التي يعرفها الإقليم.

وعبرت السيدة سميرة الحوات مديرة وكالة الحوض المائي لسبو، من جهتها، عن استعداد الوكالة لمواكبة أرباب المعاصر قصد تأهيل وحداتهم حتى تكون في وضعية قانونية، وعن أتم الاستعداد خلال الموسم المقبل، مطالبة من الجميع الحفاظ عليها من التلوث، ومشيرة إلى أنه “سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إزاء المخالفين السنة القادمة”.

وثمن أرباب المعاصر والجمعيات الحاضرة فكرة عقد هذا اللقاء في هذا التوقيت وبشكل مبكر واستباقي قبل موسم استخلاص زيت الزيتون، معبرين عن استعدادهم للانخراط في كل المبادرات والمشاريع التي من شأنها الحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على الوضع البيئي بالإقليم.