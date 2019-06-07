طنجة.. انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة تقود الشرطة إلى العثور على جثة شاب متحللة

استنفرت جثة في طور التحلل، اليوم الخميس، المصالح الأمنية لمدينة طنجة، بعد إبلاغها بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق السكنية المتواجدة بمنطقة بوخالف.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن جيران الشاب قاموا بإبلاغ المصالح الأمنية المختصة، وعناصر الوقاية المدنية، بعد شكوك راودتهم بوجود جثة أحد الأشخاص داخل الشقة، وهو الأمر الذي دفع عناصر الوقاية لاقتحامها، حيث عثرت على جثة الشاب داخل غرفة المطبخ، وجرى نقله إلى مستودع الأموات الدوق دي طوفار بطنجة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لتحديد هوية الشاب ومعرفة ظروف وملابسات وفاته.