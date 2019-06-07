في ثاني أيام العيد.. سيارة “متهورة” تخرب العشرات من القبور بالفقيه بنصالح

أدت حادثة سير، اليوم الخميس، بطريق سيدي عيسى بإقليم الفقيه بن صالح إلى تخريب عدد من قبور الموجودة على جانب الطريق.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم24″، فإن سيارة خفيفة فقد سائقها السيطرة على المقود، في ثاني أيام العيد، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على حافة الطريق.

وأضافت مصادر الموقع أن صاحب السيارة لاذ بالفرار دقائق قليلة بعد وقوع الحادث، في الوقت الذي حلت فيه عناصر الشرطة بعين المكان لفترح تحقيق ونقل السيارة.