تشارك الفرقاطة (طارق ابن زياد) التابعة للبحرية الملكية، في الدورة السابعة لاسطول روان (أرمادا دو روان)، الحدث الأكبر في عالم البحر، الذي يقام من سادس إالى سادس عشر يونيو، بمناسبة تخليد الذكرى 75 لانزال الحلفاء بالنورماندي.
ويعتبر هذا الحدث الذي انشأته جمعية أسطول الحرية ” أكبر تجمع للسفن في العالم”.
وسترسو خلال الدورة السابعة لهذا الحدث نحو خمسين سفينة من 13 جنسية، بشكل استثنائي بميناء روان، ضمنهم أجمل سفن العالم التي ستستقطب ألاف الزوار.
وستسهم سفن ضخمة، وقطع بحرية وطنية وبحارة وأطقم في تنشيط المدينة لمدة عشرة أيام، من ضمنها الفرقاطة (ابن زياد) التابعة للبحرية الملكية المغربية.
يذكر أن فرقاطة طارق ابن زياد المتعددة المهام، معززة بتكنولوجيا متطورة في مجال الملاحة ويبلغ طولها 105 مترا و13 مترا عرضا، كما أنها قادرة على استيعاب 2600 طن وكذا 110 شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يُشارك بفرقاطة “طارق ابن زياد” في أكبر حدث في عالم البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.