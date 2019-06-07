المغرب يُشارك بفرقاطة “طارق ابن زياد” في أكبر حدث في عالم البحر

تشارك الفرقاطة (طارق ابن زياد) التابعة للبحرية الملكية، في الدورة السابعة لاسطول روان (أرمادا دو روان)، الحدث الأكبر في عالم البحر، الذي يقام من سادس إالى سادس عشر يونيو، بمناسبة تخليد الذكرى 75 لانزال الحلفاء بالنورماندي.

ويعتبر هذا الحدث الذي انشأته جمعية أسطول الحرية ” أكبر تجمع للسفن في العالم”.

وسترسو خلال الدورة السابعة لهذا الحدث نحو خمسين سفينة من 13 جنسية، بشكل استثنائي بميناء روان، ضمنهم أجمل سفن العالم التي ستستقطب ألاف الزوار.

وستسهم سفن ضخمة، وقطع بحرية وطنية وبحارة وأطقم في تنشيط المدينة لمدة عشرة أيام، من ضمنها الفرقاطة (ابن زياد) التابعة للبحرية الملكية المغربية.

يذكر أن فرقاطة طارق ابن زياد المتعددة المهام، معززة بتكنولوجيا متطورة في مجال الملاحة ويبلغ طولها 105 مترا و13 مترا عرضا، كما أنها قادرة على استيعاب 2600 طن وكذا 110 شخص.