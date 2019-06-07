ليفربول يقترب من ضم مهاجم أفريقي جديد

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها، إن الجناح البالغ من العمر 24 عاماً اقترب من التعاقد مع "الريدز" بعد موسم رائع مع فريقه الفرنسي.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن ليفربول قدم عرضاً بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات بيبي؛ ما جعله يحصلون على موافقة الطرف الفرنسي.

Advertisements

علماً بأن اسم المهاجم الدولي الإيفواري قد ارتبط من قبل بأكثر من ناد كبير؛ أبرزها إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

وكان إنتر قريباً من التعاقد مع بيبي في وقت سابق مقابل 60 مليون إسترليني، لكن عرض أبطال أوروبا جعلهم الأقرب لضم اللاعب.

علماً بأن ليفربول يضم مهاجمين أفريقيين بين صفوفه بالفعل وهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة للمدافع الكاميروني جويل ماتيب، ولاعب الوسط الغيني نابي كيتا.

يذكر أن صلاح وماني قد توجا معاً بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفاً لكل لاعب، وشاركهما في اللقب الجابوني بيير إميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.



