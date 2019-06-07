محطة فرنسية تكشف تضليل تلفزيون خامنئي

كشفت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، تضليل التلفزيون الحكومي الإيراني التابع لنظام مرشد إيران علي خامنئي، باستضافة عمدة طهران ومستشار الرئيس الحالي للرئيس الإيراني حسن روحاني، محمد علي نجفي، المتهم بقتل زوجته.

وعرض التلفزيون الحكومي الإيراني، المتهم وهو يروي الواقعة بنبرة هادئة للغاية، بينما كان في مركز الشرطة وبطريقة تفصيلية عملية قتل زوجته ميترا أوستاد، في محاولة لاستمالة الرأي العام الإيراني.

وقالت المحطة الفرنسية: "يبدو المشهد غير واقعي، أمام كاميرا التلفزيون الرسمي الإيراني، تجد العمدة السابق لطهران ومستشار روحاني، في مركز الشرطة مبتسماً يروي بهدوء كيف قتل زوجته الثانية أوستاد، ووفقاً لمزاعم وكالة الأنباء الإيرانية فإن نجفي ذهب طواعية إلى مركز الشرطة وسلم نفسه".

وأشارت المحطة الفرنسية إلى أن بث التلفزيون الإيراني لهذه الحلقة محاولة من النظام الإيراني لاستمالة الرأي العام لصالح مستشار روحاني، الأمر الذي أثار الجدل لإتاحة فرصة للقاتل تبرير فعلته.

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فيما ذكرت شبكة سي بي إس" الفرنسية، أن حادث قتل السيدة كان نتيجة "نزاع"، وعندما سأله الصحفي عما إذا كان من الأفضل "حل هذه المشاكل أمام القضاء"، أجاب نجفي:" من الأفضل حقا. طرحت عليها فكرة الطلاق أكثر من مرة، لكنها كانت ترفض في كل مرة لأسباب خاصة بها".





وخلال لقاء نجفي بالتلفزيون الإيراني، دافع المتهم عن نفسه، قائلاً: "ذات مرة منذ خوضنا عراكا حاداً (...) هرعت إلى الحمام، وأخذت المسدس لإخافتها (...)، وبرؤية السلاح أصيبت بالذعر ولكمتني في وجهي (...) فأطلقت الطلقة الأولى (...)".

وعادت المحطة الفرنسية قائلة: "إن الجاني أطلق 5 رصاصات، أصابت اثنتان منها الضحية، ووفقاً للتقرير الجنائي فإن تسلسل الأحداث في حقيقة الأمر مختلف عما يرويه المتهم للتلفزيون الرسمي الأمر الذي يعني أنها محاولة للتضليل".

وأضافت المحطة الفرنسية أن عمدة طهران بدا في المقطع المصور، يقدم إليه الشاي في مركز الشرطة".

ونتيجة لتلك الانتقادات فتح مكتب المدعي العام في طهران تحقيقا في الجرائم التي ارتكبها التلفزيون الحكومي، وفتح تحقيق آخر لقتل ميترا أوستاد.