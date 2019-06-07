مسؤول بالخارجية الأمريكية يبحث مع قرقاش الوضع في السودان

تلقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، لمناقشة الوضع في السودان.



وحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الجانبان الوضع في السودان والجهود المبذولة لدعم الحل السياسي، كما أشار هيل إلى أهمية الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية وفقًا لرغبات الشعب السوداني.

والثلاثاء الماضي، دعا الدكتور أنور قرقاش، الأطراف السودانية إلى استمرار الحوار والتفاوض للوصول إلى اتفاق يقود بلادهم إلى بر الأمان.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أعلنت الإثنين الماضي، وقف التفاوض وجميع الاتصالات السياسية مع المجلس العسكري الانتقالي في البلاد، والدعوة إلى بدء إضراب سياسي وعصيان مدني شامل ومفتوح، بعد ما وصفته بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

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كما شكل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.





وكشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة"، مجددا دعوته للتفاوض مرة أخرى.

وأعرب المجلس في بيان عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم جراء محاولة بعض المطلوبين أمنيا اختراق اعتصام عند مقر القيادة، مؤكدا حرصه التام على أمن الوطن وسلامة السودانيين.

وذكر البيان أن قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية نفذت عملية مشتركة لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.