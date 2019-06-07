داعش يعلن مسؤوليته عن استهداف معسكر للجيش الليبي بدرنة

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رويترزالجمعة 2019/6/7 03:36 صباحا بتوقيت أبوظبي
موقع الانفجار بمدينة درنة
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، مسؤوليته عن استهداف وحدة عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي في درنة عن طريق تفجير سيارتين ملغومتين.
وتعرضت مدينة درنة، الثلاثاء الماضي، لتفجير إرهابي استهدف مركز شرطة بمنطقة الساحل الشرقي، دون أنباء عن وقوع ضحايا.
ويعد التفجير هو الثاني بعد تفجير مزدوج وقع الأحد الماضي، واستهدف أحدهما مقر كتيبة سليمان بواللهطي، التي شاركت في القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وفي يونيو/حزيران 2018، أعلن الجيش الوطني الليبي تطهير مدينة درنة بعد عملية استمرت 42 يوما لتحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية الموالية للقاعدة منذ عام 2011.
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