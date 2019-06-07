الإمارات والسعودية والنرويج: عملية استهداف السفن "معقدة" ودولة وراء الحادث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زودت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والنرويج، فجر الجمعة، مجلس الأمن الدولي بالمعلومات الخاصة بنتائج التحقيقات الأولية حول الهجوم على 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

وأكدت الدول الثلاث أن العملية الإرهابية كانت معقدة، وبمشاركة دولة على الأرجح، وأنه تم استخدام الألغام بواسطة غواصين كانوا في زوارق سريعة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، في 15 مايو/أيار الماضي، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

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وقالت في بيان: إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.





كما وجهت البعثات الدائمة لكل من الإمارات والسعودية والنرويج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي لإبلاغه بالحادث الذي وقع قرب المياه الإقليمية، وتسبب في إلحاق أضرار بالغة بأربع ناقلات نفط، منها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات.