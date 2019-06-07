الان تتابع السعودية والإمارات والنرويج: الهجمات على 4 ناقلات جاءت بمشاركة دولة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
كشفت كل من الإمارات والنرويج والسعودية أن الهجمات على 4 ناقلات قبالة ساحل الإمارات في مايو كانت معقدة. بحسب “رويترز”.
ونقلت رويترز، عن خطاب للدول الثلاث إلى الأمم المتحدة، جاء فيه أن الهجمات جاءت بمشاركة دولة على الأرجح. ولم يوضح الخطاب أي دولة تحديدا تقف وراء الهجمات.
واستطردت الدول الثلاث، الألغام المستخدمة في الهجوم تم وضعها على السفن بواسطة غواصين كانوا في زوارق سريعة.
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