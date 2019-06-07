الدوحة تعتقل مصريين منذ 7 أشهر بلا تهم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشفت منظمة حقوقية دولية أمس (الخميس) اعتقال نظام الحمدين لمصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، فيما لم تسمح بإعلام ذويهما أو السماح لهما بانتداب محام. وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، إن السلطات القطرية اعتقلت علي محمد سالم، ووليد عبد العزيز منذ 7 أشهر وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما. وذكرت المنظمة أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين ولم تسمح لهما بالتواصل معهما، مطلقة نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين اللذين لم يتم توجيه أي تهم لهما. وحملت المنظمة النظام القطري كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية.

كشفت منظمة حقوقية دولية أمس (الخميس) اعتقال نظام الحمدين لمصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، فيما لم تسمح بإعلام ذويهما أو السماح لهما بانتداب محام. وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، إن السلطات القطرية اعتقلت علي محمد سالم، ووليد عبد العزيز منذ 7 أشهر وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما. وذكرت المنظمة أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين ولم تسمح لهما بالتواصل معهما، مطلقة نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين اللذين لم يتم توجيه أي تهم لهما. وحملت المنظمة النظام القطري كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية.

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