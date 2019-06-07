شكرا لقرائتكم شاهد كيف فبرك الحوثيون استيلاءهم على الخوبة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مرة جديدة تبث ميليشيات الحوثي أخبارا مفبركة. فقد نشرت العديد من المنصات والمعرفات الحوثية وأخرى إخوانية، فيديو على مواقع التواصل، زعمت أنه لقصف الحوثيين واستيلائهم على مناطق في الخوبة جنوب السعودية.

ووضع على الفيديو المنشور صوت يستنجد بالسلطات السعودية، ويدّعي أن الحوثيين سيطروا على مناطق هناك.

إلا أن "الفبركة" سرعان ما اكتشفت، ليتبين من بحث سريع على يوتيوب، ومقارنة بسيطة، أن الفيديو قديم، ويعود لأعمال شغب حصلت في إحدى البلدان العربية عام 2014.

يأتي هذا في وقت تتلقى ميليشيات الحوثي ضربات موجعة في العديد من المناطق اليمنية، كان آخرها في الضاله، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على العديد من المناطق، على وقع خسائر الميليشيات التي فقدت الخميس، 3 من قيادييها في الضالع.