الأمن السوداني يحسم الموقف .. سجن كوبر تعرض للاقتحام في محاولة لـ تهريب البشير

الموجز - محمد علي هـاشم
أعلن الأمن السوداني في بيان رسمي، عن إحباط استهداف مقار وأقسام الشرطة فى العاصمة وبعض الولايات وإحباط محاولات حرقها وإتلافها وافراغ الحراسات من المتهمين ونهب المعروضات والأمانات وحرق السجلات.
نص بيان الشرطة السودانية
المواطنون الكرام ونحن نشهد الاحداث التى تمر بها البلاد والظرف الانساني الذى نعيشه حاولت بعض الفئات الخارجة عن القانون والمتفلتين المنتفعين من الوضع الراهن ان يستغلوا الظرف باستهداف مقار واقسام الشرطة بالعاصمة وبعض الولايات وقاموا بمحاولات لحرقها واتلافها وافراغ الحراسات من المتهمين ونهب المعروضات والامانات وحرق السجلات واطلاق الاشاعات ومحاولة اقتحام سجن كوبر واطلاق سراح رموز النظام السابق وان هذا المسلك والاتجاه يعد مؤشرا خطيرا واهدار لسيادة وحكم القانون وضياع الحقوق وافلات المجرمين وبالتالى يوقع كل من يشارك فيه تحت طائلة القانون وان قواتنا المناط بها حراسة المواقع والاقسام تقوم بواجبها وانفاذ القانون وحراسة المتهمين والتحفظ عليهم فى الحق العام والخاص حتى يتم تقديمهم للعدالة عليه فان اى محاولة للمساس بهذه المقار ستواجه بالحسم التام وسنعمل على تفويت الفرصة لاصحاب الاغراض والمجرمين الراغبين فى اشاعة الفوضى . المواطنون الشرفاء ان تلك الافرازات السالبة وارادة الحدوث فى مثل هذه الظروف غير انها خاضعة للسيطرة والتحكم والتعامل وفقا للقانون حفاظاعلى مصلحة الوطن والمواطن وان تكرار هذه المحاولات والتعدي على اقسام الشرطة وهى الحاضنة والامن لحقوق المواطنين والملجأ الآمن لرد الحقوق لن تجد الا الحسم والتصدي بما يكفل انفاذ القانون وسيتم ملاحقة المتهمين فى مثل هذه الاحداث وتقديمهم للعدالة
. تعبر قيادة الشرطة عن تقديرها لأجهزة الاعلام باعتبارها شريكاً لمنع ومكافحة الجريمة ونشر الوعي ونناشدها بالحصول على الاخبار المتعلقة بالامن العام والطمانينة من مصادرها الرسمية
والله من وراء القصد
المكتب الصحفي للشرطة
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