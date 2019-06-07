"الوطنية للإعلام" تنعي فني إذاعة سقط من أعلى مركز إرسال بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
نعت الهيئة الوطنية للإعلام ببالغ الحزن والأسى، الزميل محمد رمضان، فني بقطاع الهندسة الإذاعية الذي لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى مركز إرسال المحلة الكبرى أثناء قيامه بتركيب جهاز الإرسال، كما أصيب الزميل رجب الشحات فني بمركز الإرسال.
وأصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، توجيهاته لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة وتوفير الرعاية اللازمة واللائقة لأسرة الفقيد الذي أخلص في عمله وتوفي خلال القيام بواجبه، وأيضا توفير الرعاية الكاملة للزميل المصاب.
وأوضحت الهيئة، أن قيادات من قطاع الهندسة الإذاعية وعلى رأسهم مهندسة مرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية توجهت إلى المحلة لمتابعة الحادث وتذليل جميع العقبات.
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