"تعليم دمياط" تخصص 25 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الانتهاء من استعدادات المديرية لإجراء امتحانات الثانوية العامة واستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين في 25 استراحة.

أضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، إنه وجه بمراعاة اختيار الاستراحات التي جرى تجهيزها، لاستيعابها المشاركين في أعمال الامتحانات من الراغبين في الإقامة حسب عدد اللجان، وأن تكون على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب، وتحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.

وأضاف سويلم، أنه جرى تخصيص 10 استراحات للسيدات، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تتابع بدقة الإجراءات الخاصة بالثانوية العامة، وتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين الأزمة والملايات، وفرش الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات.

ووجه وكيل الوزارة، مديري الإدارات التعليمية بمتابعة استقبال المراقبين والملاحظين، للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم غد السبت.