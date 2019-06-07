تعليم أسوان: تلفاز وتكييف ومبرد مياه في استراحات مراقبي الثانوية العامة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شكل السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لجنة برئاسة عبد الكريم لطفي مدير التعليم العام، وعضوية جمال صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومديري الإدارات التعليمية، للمرور على لجان واستراحات الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة بها.

وقال عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم، إن اللجنة تفقدت اليوم الخميس لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة بإدارات أسوان الخمسة.

وأضاف أن اللجنة تأكدت من جاهزية اللجان من حيث المقاعد ومناسبتها للطلاب وكذلك توافر المراوح والإضاءة الجيدة وسلامة النوافذ والأبواب، وبالنسبة للاستراحات جرى التأكد من توافر الأسرة الجيدة السليمة ولوازمها والمراوح ومكيفات الهواء ومبردات المياه والبوتاجازات وأجهزة التلفاز.