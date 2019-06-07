"الفخراني": قنوات الدراما تحتفل بـ"عكاشة ومرسي وعبد العزيز" خلال يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أعلن يسري الفخراني، مدير قنوات الدراما بالمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفال قنوات الدراما بالمجموعة بعدد من الفنانين خلال شهر يونيو الجاري. وتشمل الاحتفاليات كل من: - قناة dmc دراما تحتفل بالسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة. Advertisements - قناة CBC دراما تحتفل بالفنان الراحل محمود مرسي. - قناة ON drama تحتفل بالمخرجة انعام محمد علي. - قناة الحياة دراما تحتفل بالفنان الراحل محمود عبد العزيز.

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