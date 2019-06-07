اختطاف اثنين من الكنديين في مدينة كوماسي بغانا



أكد متحدث باسم الشرطة الغانية، اختطاف اثنين من الكنديين في مدينة "كوماسي"، ثاني أكبر مدن غانا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" - في نشرته باللغة الانجليزية - أن المخطوفين يشاركان في برنامج للتبادل الثقافي مع جامعة التكنولوجيا بمدينة (كوماسي).

على صعيد متصل، توعد رئيس غانا نانا أكوفو بملاحقة المسئولين عن هذه الجريمة، التي تعتبر ثاني حادث اختطاف من نوعه بكوماسي في غضون أقل من شهر بعد اختطاف مواطن هندي وتحريره في وقت لاحق.

الانجليزية - أن المخطوفين يشاركان في برنامج للتبادل الثقافي مع جامعة التكنولوجيا بمدينة (كوماسي).على صعيد متصل، توعد رئيس غانا نانا أكوفو بملاحقة المسئولين عن هذه الجريمة، التي تعتبر ثاني حادث اختطاف من نوعه بكوماسي في غضون أقل من شهر بعد اختطاف مواطن هندي وتحريره في وقت لاحق.

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