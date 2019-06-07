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قطر تروج لفيديو مفبرك عن دخول الحوثي للخوبة

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قامت خلايا تابعة لنظام الحكم في قطر، بترويج فيديو مفبرك، ادعت فيه أن الحوثي دخل الخوبة الواقعة على الحدود اليمنية.

وحقيقة هذا الفيديو تعود لأحداث شغب في إحدى الدول المجاورة عام 2014، أثناء تفريق عناصر خارجه عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين.

وتمت فبركة الفيديو من المليشيا الحوثية في 2017، وأعيدت فبركته وتداوله الآن.


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