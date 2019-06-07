واشنطن: شراء أنقرة S-400 تهديد لنا

شدد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، على أن شراء تركيا لأنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية، يشكل تهديدا غير مقبول للولايات المتحدة.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون أوروبا والناتو، أندرو وينترنيتز، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية والأمن نظمته مجلة "فورين بوليسي"، اليوم الخميس إن "شراء تركيا لهذه المنظومة يشكل تهديدا غير مقبول للولايات المتحدة، مبينا في الآن ذاته أن المباحثات مع تركيا حول هذه المسألة لا تزال مستمرة.

وتعارض واشنطن شراء تركيا أنظمة "إس 400" الروسية، وهددتها بإلغاء توريد طائرات "إف 35" الأميركية في حال اكتمال صفقتها مع روسيا.