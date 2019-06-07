علي بن تميم: إعلام تنظيم الحمدين يحاول تصوير انتصارات وهمية

أبوظبي (الاتحاد) قال سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام» في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن: قطر نالت شهادة «حسن سيرة وسلوك» من إيران بسبب خروجها عن الإجماع الخليجي والعربي حيال تهديدات الملالي، ثم يأتي إعلام تنظيم الحمدين ليحاول تصوير انتصارات وهمية بعد عامين من المقاطعة. وتابع سعادته: «المنتصر لا يستجدي حماية نظام إرهابي ولا يبيع آخر قطرة حياء لإرضاء أسياده في الخارج...».

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