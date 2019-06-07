الخرطوم (وكالات)
أفادت وزارة الصحة السودانية بارتفاع عدد قتلى العنف في البلاد إلى 61 شخصا، فيما أكد مسعفون مرتبطون بالمعارضة أن العدد وصل إلى 108 قتلى.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبد الجبار قوله إن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع يوم الاثنين ارتفع إلى 61 قتيلا، بعدما كان العدد 46. وأوضح أن من بين هذه الوفيات الموثقة، 52 من العاصمة الخرطوم منهم 49 مدنيا قتلوا بأعيرة نارية، وثلاثة من أفراد الأمن لقوا حتفهم طعنا. والباقون من ولايات أخرى.
من جانبها، كتبت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك» أنها رصدت مقتل 108 أشخاص، وذكرت في البيان أنه تم حصر ما يزيد على 40 جثة أخرجت من مياه النيل يوم أول أمس الأربعاء، كما انتشلت جثث أخرى من النيل أمس الخميس، مؤكدة أن عدد الجثث لا يزال مجهولا ولم تدرج في هذه الإحصائية. وقالت إنها حصرت 64 قتيلا في مستشفيات السودان المختلفة في العاصمة والأقاليم.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. "الصحة" تقدر قتلى العنف بـ61 ولجنة الأطباء تتحدث عن 108 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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