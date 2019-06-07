المهدي يستعد لطرح مبادرة لتجاوز الأزمة السودانية

القاهرة (الاتحاد) علمت «الاتحاد» من مصادر في الخرطوم أن الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومي، رئيس الوزراء المنتخب الذي أطاحه انقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1989 سيطرح مبادرة لحل الأزمة الحالية، ترتكز إلى 4 محاور، أولها إنهاء مظاهر العسكرة في الشارع السوداني، وثانيها عودة كل القوات إلى ثكناتها، وثالثها تكوين لجنة تحقيق دولية أو إقليمية في أحداث فض الاعتصام بالقوة، ورابعها أن تتم المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للحراك الشعبي عن طريق طرف ثالث محايد، وليس بصفة مباشرة. ومن جانبها استمرت قوى الحراك الشعبي في الإعلان عن عدم رغبتها في استئناف التفاوض مع المجلس العسكري، ودعت إلى تصعيد وتيرة الإضراب والعصيان المدني، وتحريك المظاهرات الشعبية الكبيرة في كل مدن السودان.

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