الشرطة السودانية تنفي خبر إفشال محاولة لتهريب البشير

الخرطوم (د ب أ)

نفت الشرطة السودانية أمس الخميس خبرا حول إفشال محاولة تهريب الرئيس المخلوع عمر حسن البشير ورموز النظام السابق من سجن كوبر. وقالت الشرطة، في تعميم صحفي بثته وكالة الأنباء السودانية (سونا) امس: «تأكد للشرطة أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماما وأنه لم ترصد أية محاولة كهذه».

وأضافت، أن «القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة»، مطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار للرأي العام. وكانت وسائل إعلامية قد نقلت أمس الأول الأربعاء عن مصادر مطلعة تأكيدها إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير البشير ورموز نظامه من سجن كوبر.

وأوضحت أن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء الماضي بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم. كما أكدت المصادر أن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام ما زالوا داخل سجن كوبر، وأفادت بأنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة. يذكر أن البشير كان عزل واعتقل في 11 أبريل الماضي، وأكد وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، في حينه اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

وبعد أيام قليلة من اعتقال البشير أفادت مصادر بنقله إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة. كما تم اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني المخلوع. ووجهت النيابة العامة إلى البشير في مايو تهماً بقتل متظاهرين، فضلاً عن غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.