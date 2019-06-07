العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين داخل نفق في الأنبار

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، أن قوة أمنية قتلت ثلاثة إرهابيين داخل نفق قرب «هيت» غربي محافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان، إن «قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل ثلاثة عناصر إرهابية داخل نفق في منطقة الصفاكية - الجزيرة، التي تبعد 15 كيلو عن قضاء هيت». وأشارت الخلية إلى أن العملية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس الأول، عن مقتل 7 انتحاريين بقصف جوي في محافظة الأنبار.

وفي سياق متصل، شرع الطب العدلي في بغداد إجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من مقابر جماعية في سنجار المعقل الرئيسي للأقلية الايزيدية في شمال العراق.

وقال زيد اليوسف مدير عام الدائرة أمس، «سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية بعدها نأخذ عينات الحمض النووي ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من العائلات».

وأشار الطبيب إلى أن «هذا العمل جهد مشترك بين مؤسسة الشهداء ومديرية المقابر الجماعية وكوادر الطب العدلي مع منظمة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إضافة إلى الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة».

وناصب تنظيم «داعش» الإرهابي العداء الشديد لهذه الأقلية، وفي العام 2014 قتل أعداداً كبيرة من الأيزيديين في سنجار وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا.

واختطف أكثر من 6400 من الأيزيديين تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ البعض منهم، ومازال مصير الآخرين مجهولاً.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الأدلة تشير إلى أن المئات من سكان قرية «كوجو» في سنجار قتلوا بيد «داعش» بينما تم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل. وبدأت الأمم المتحدة تحقيقها المشترك العام الماضي، لاستخراج أولى جثث ضحايا «داعش» حول بلدة «كوجو» في مارس. وقالت الشهر الماضي إنها نبشت 12 من بين 16 موقعاً تم تحديدها حول «كوجو». لكن اليوسف قال إن المرحلة التالية للتعرف على رفات الضحايا ستكون عملية صعبة جداً. وقال «لقد أخذنا حوالي 1280 عينة من عائلات في سنجار، لكن المشكلة أن الكثير من العائلات بقي فيها ناج واحد والباقي كله مفقود، وقد نعثر على شخص واحد يربط بين عائلتين». وتابع أن «المجتمع مغلق وقاعدة البيانات غير قوية وعملية تحديد الهوية ستتأثر بمعدل الزواج بين الإيزيديين».