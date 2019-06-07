"الشرعية" تتقدم بالضالع وتحبط هجمات حوثية في أبين

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

حررت قوات الشرعية اليمنية مسنودةً بالتحالف العربي مناطق وقرى سكنية بين محافظتي الضالع وتعز، كما أحبطت محاولة تسلل نفذتها الميليشيات باتجاه مناطق مديرية «لودر» بمحافظة أبين، وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات نوعية على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في معقلها محافظة صعدة أقصى شمال البلاد، جاء ذلك فيما واصلت الميليشيات خروقها النارية لاتفاق السلام في محافظة الحديدة مجددةً قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع قوات المقاومة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن قوات المقاومة المشتركة وقوات الحزام الأمني في الضالع شنت هجوماً مباغتاً على ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع تمركزها على أطراف مديرية «الأزارق» الواقعة غرب الضالع ومتاخمة لمديرية «ماوية» التابعة لمحافظة تعز، مشيرةً إلى أن القوات المشتركة عززت سيطرتها على قرى «الرباط، الشجفا، والشبهة» غربي «الأزارق»، وحررت منطقة «مقلان» التابعة لمديرية «ماوية»، ومنطقة «الصليب» الواقعة بين مديريتي «ماوية والحشاء». وأدى الهجوم إلى قطع أحد طرق إمدادات الميليشيات الإرهابية من «ماوية» إلى «الحشاء» التي زالت بعض مناطقها خاضعة لسيطرة الميليشيات.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش مواقع لميليشيات الحوثي في منطقة «الفاخر» بمديرية «قعطبة» شمالي المحافظة. وأسفر القصف عن مصرع 26 من عناصر الميليشيات بينهم القيادي محمود الشرفي، والقيادي عبدالمجيد البشيري، والقيادي محمد بجير، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وتواصلت أمس، الاشتباكات بين قوات المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي على الأطراف الشمالية والغربية لمديرية «قعطبة» شمال غرب الضالع. وقال القائد الميداني في اللواء الثاني عشر عمالقة، أبو همام الضالعي، في تصريح نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة: «لقد أتينا من جبهة الساحل الغربي لمساندة إخواننا في مختلف جبهات القتال المشتعلة في الضالع، وسنلاحق الميليشيات وندحرها من كل شبر من المحافظة حتى نعيدها إلى جبال مران خلال الأيام القريبة القادمة».

وأكد الضالعي أن «قوات العمالقة تمكنت من التصدي وكسر كل عمليات التسلل لميليشيات الحوثي في جبهة مريس، وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح رغم محاولاتها في مختلف الجبهات في تورصة وحجر والفاخر ومريس»، لافتاً إلى أن «معنويات المقاتلين مرتفعة وكل يوم يسطرون أروع البطولات ضد الميليشيات».

في غضون ذلك، أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي باتجاه مناطق مديرية «لودر» التابعة لمحافظة أبين.

وأفاد مصدر عسكري لـ «الاتحاد» أن مجاميع حوثية حاولت التقدم عبر «عقبة ثرة» الاستراتيجية الفاصلة بين محافظتي أبين والبيضاء، لافتاً إلى أن قوات الجيش والمقاومة المرابطين في المنطقة رصدت تحركات الميليشيات المتسللة قبل أن تندلع معارك عنيفة بين الجانبين. وأشار المصدر إلى أن المواجهات العنيفة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات التي تراجعت إلى الخلف عقب فشل محاولة تقدمها باتجاه المناطق المحررة في مدينة لودر.

وأكد قائد جبهة «ثره عقبة» طه حسين أبوبكر، أن «قوات الجيش والأمن والمقاومة المرابطين في الجبهة يسطرون أروع التضحيات والانتصارات ضد الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن انهزام ميليشيات الحوثي التي باتت اليوم تعيش انكسارات كبيرة في مختلف جبهات القتال.

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة تتعامل بحزم مع كل محاولات التسلل والتقدم التي تنفذها الميليشيات الانقلابية بين الحين والأخرى من جبال «ثرة» الاستراتيجية، لافتاً إلى أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من شن هجمات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي في أعلى قمة «ثرة» ما خلف قتلى وجرحى في صفوف عناصرهم. وشوهدت عدد من الأطقم العسكرية التابعة للميليشيات الحوثية وهي تقوم بنقل عدد من جثث قتلاهم وعناصرهم المصابين صوب مدينة البيضاء قادمين من جبهات القتال في «ثرة» وفق ما أفاد به سكان محليون في مدينة «مكيراس» الفاصلة بين أبين والبيضاء.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، غارات نوعية على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في معقلها محافظة صعدة أقصى شمال البلاد. واستهدفت 4 غارات مواقع للميليشيات في مديرية «منبه» الحدودية مع السعودية غرب صعدة، فيما دمرت 17 غارة، في غضون 24 ساعة ماضية، مواقع وتحركات للحوثيين في مديرية «باقم» الشمالية، في حين أصابت ضربات جوية أخرى أهدافاً تابعة للميليشيات في مديرية «كتاف» شمال شرق المحافظة. وأوقعت الضربات الجوية قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات ودمرت معدات وآليات عسكرية وقتالية تابعة لها.

وفي سياق متصل، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها النارية لاتفاق السلام في محافظة الحديدة، وجددت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع قوات المقاومة المشتركة في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس ومنطقة «الجاح» الساحلية التابعة لمديرية بيت الفقيه. ودفعت ميليشيات الحوثي مجدداً بتعزيزات مسلحة إلى منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، وصعدت هجماتها على مواقع القوات المشتركة في المنطقة ما أسفر عن مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين.

انفجار عبوة ناسفة في عدن

أصيب جنديان يمنيان و3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على جانب طريق رئيسي في مديرية «دارسعد» شمال مدينة عدن.

وأفاد مصدر أمني لـ «الاتحاد»، أن مجهولين فجروا عبوة ناسفة لحظة مرور طقم عسكري تابع لقوات «اللواء الثالث عمالقة» المشارك في عملية تحرير محافظة الحديدة بالساحل الغربي، مشيراً إلى أن العبوة من الصنع المحلي، وتم وضعها في ثلاجة مياه تالفة في الطريق العام المعروف بطريق «عدن - تعز» شمال مديرية «دارسعد». وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة جنود كانوا على متن الطقم العسكري إلى جانب مواطنين كانوا قرب موقع الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن انتشرت في محيط موقع الانفجار وشددت من إجراءات التفتيش في محاولة منها لضبط العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم الإرهابي.