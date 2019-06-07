كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا والسعودية تبحثان توازن أسواق النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، مع ونظيره السعودي خالد الفالح، دور البلدين لتحقيق المزيد من التوازن في أسواق النفط.

وقال "نوفاك": "بحثنا الوضع في السوق واتفقنا على أن نتعاون أكثر لتحقيق التوازن بالسوق".

وناقش الوزيران أيضاً إرجاء الاجتماع القادم المقرر لمنظمة بلدان أوبك إلى 4 يوليو المقبل بدل موعده الحالي في 25 يونيو الجاري، حسب نوفاك.

وروسيا ليست عضواً في أوبك، لكنها شاركت في اتفاقين لخفض الإنتاج في الأعوام الثلاثة الماضية.