الرئيس الجزائري المؤقت يدعو للحوار

دعا الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، في "خطاب إلى الأمة" ألقاه، مساء الخميس، الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار للوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري أخيراً "استحالة" إجراء الانتخابات في 4 يوليو المقبل.

وقال بن صالح، في الخطاب الذي بثه التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره، إلى اختيار سبيل الحوار، وصولاً إلى مسار توافقي على الانتخابات الرئاسية، ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال".