"اشتيه": الضغط المالي جزء من حرب إسرائيلية لقبول صفقة القرن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن "شعبنا يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها هو الجانب الإسرائيلي، الذي اقتطع الأموال التي نصرفها لعائلات الشهداء والأسرى، ونرفض تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة".

وأوضح اشتيه، في رسالة مصورة نشرها على فيس بوك، الخميس، أن الضغط المالي الإسرائيلي، جزء من حرب مالية لقبول "صفقة القرن"، مضيفاً أن الفلسطينيين لن يقبلوا "إلا بالعدالة التي تكون على أساس دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة للاجئين"، وفق ما أوردت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية، أمس الخميس.