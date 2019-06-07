الشرطة السودانية تتراجع وتؤكد وقوع محاولة لتهريب البشير

تراجعت الشرطة السودانية عن نفي سابق لها منذ ساعات بوقوع محاولة لتهريب الرئيس المعزول عمر البشير، وأعلنت في بيان لاحق أن منفلتين ومنتفعين حاولوا استهداف مقار وأقسام الشرطة والسجون ومن بينها الذي يقبع فيه رموز النظام السابق.

وأكدت الشرطة في بيانها مساء الخميس، أنها تصدت لمحاولة اقتحام سجن كوبر وإطلاق سراح رموز النظام السابق، مؤكدة أن هذا المسلك والاتجاه يعد مؤشرا خطيرا وإهدارا لسيادة وحكم القانون وضياع الحقوق وإفلات المجرمين، وشددت الشرطة على محاسبة من يتورط في تلك الأعمال الإجرامية.

وأوضحت الشرطة، في البيان، أن البعض استغل الأحداث التي تمر بها البلاد والظرف الإنساني الذي تعيشه، من أجل استهداف مقار وأقسام الشرطة بالعاصمة وبعض الولايات ومحاولات لحرقها وإتلافها وإفراغ الحراسات من المتهمين ونهب المعروضات والأمانات وحرق السجلات وإطلاق الإشاعات.



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واختتمت الشرطة السودانية البيان بالإشادة والتقدير لأجهزة الإعلام باعتبارها شريكا لمنع ومكافحة الجريمة، ونشر الوعي، ومناشدتها بالحصول على الأخبار المتعلقة بالأمن العام من مصادرها الرسمية.





ويقبع البشير وعدد من رموز نظامه في سجن كوبر شديد الحراسة بالعاصمة الخرطوم، حيث قامت النيابة العامة في السودان باستجواب الرئيس المعزول، في بلاغات تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



كما شمل التحقيق عقاراته وأرصدته في المصارف المحلية، حيث طلبت النيابة من مسجل عام الأراضي مدها بالعقارات والمكاتب المملوكة للبشير وأسرته في العاصمة والولايات.

ونهاية الشهر الماضي، ضبطت السلطات السودانية بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.