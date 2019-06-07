الان تتابع الشرطة السودانية: محاولة اقتحام سجن كوبر هدفت لإطلاق سراح قادة النظام السابق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 43 دقيقة - 12:50 ص, 7 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قالت الشرطة السودانية إن حاولة اقتحام سجن كوبر هدفت لإطلاق سراح قادة النظام السابق. وتعهدت الشرطة السودانية تتعهد بالحسم أمام الخارجين عن القانون.

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